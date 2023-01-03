Üsküdar'da beton mikserinin binaya çarptığı anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Üsküdar'da şoförün aşağı inerken imdat frenini çekmeyi unuttuğu beton mikseri, yokuş aşağı kayarak binaya çarptı. Üsküdar'da şoförün aşağı inerken imdat frenini çekmeyi unuttuğu beton mikseri, yokuş aşağı kayarak binaya çarptı. Kazada beton mikserinin şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Üsküdar'da Valide Kahyası Sokak ile Çavuşdere Caddesi kesişiminde 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Valide Kahyası Sokak üzerinde bulunan bir inşaata beton getiren 34 FSR 323 plakalı beton mikseri sürücüsü Ahmet Açıkel, beton getirdiği sokağa giriş yapamadı. Beton mikserini geri geri sokağa çıkarmaya çalışan Açıkel, manevra yapamayınca araçtan inerek yola bakmak istedi. O sırada beton mikseri yolda kaymaya başlarken, kamyonun imdat frenini çekmeyi unutan sürücü, kayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Beton mikseri bir binaya çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kamyonun kaydığı ve binaya çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. "İmdat frenini çekmeyi unutmuş" Kazaya tanık olan vatandaş Kemal Kaçyön, "İnşaata beton getiriyordu, geri geri yukarı çıktı. Kamyonu durdurup aşağı indi, kamyonun altına bakarken kamyon bir anda kaymaya başladı. Kamyon kayınca durduramadı, yere düştü. Ambulans sürücüyü alıp götürdü. İmdat frenini çekmeyi unutmuş" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahmet Açıkel Üsküdar 3. Sayfa Haberler

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