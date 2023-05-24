Üsküdar'da araç bariyerleri aşarak alttaki sokağa düştü: 1 yaralı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bariyerleri aşıp caddenin altındaki sokağa düşen aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TM 9116 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yoldaki refüje, ardından bariyerlere çarparak caddenin altındaki sokağa düştü. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü İsra Nur Turaman yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören çevre sakinlerinden Uğurcan isimli bir genç "Bir fren sesi duydum. Sonra ikinci bir ses geldi. Koşup baktık araç sürücüsü hanımefendi olayın şokundaydı. Aracın kontağını kapattık. Ama sürücünün burnu bile kanamamıştı. Durumu gayet iyiydi, sadece korkmuş panik geçirmişti. Verilmiş sadakası varmış" dedi. - İSTANBUL