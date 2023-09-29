Üsküdar'da 2 kişi kaçırılarak alıkonuldu, 4 şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da yaşanan olayda 2 kişi kaçırılarak alıkonuldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli tutuklandı.

Üsküdar'da 2 kişinin kaçırılarak alıkonulmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar Küçüksu Mahallesi Düzgünman Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın önü kesilerek 2 kişinin minibüse zorla bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, S.B. (51) ile İ.B'nin (55) 4 şüpheli tarafından Pendik'te bir adreste alıkonulduğunu tespit etti.

Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi kurtarırken, şüpheliler Yaşar P, Fırat B, Ferdi Ü. ile Batuhan B'yi yakaladı.

Adreste ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, Yaşar P'nin fotoğrafı bulunan Hakan Ö. adına düzenlenmiş sahte personel kimlik kartı ve 5 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin siyah bir minibüsle aracın yolunu keserek S.B. ile İ.B'yi zorla minibüse bindirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.