15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Vatandaşların Ziyareti Dron ile Görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Vatandaşların ziyareti dron ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde birtakım etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi de sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Anıta gelen şehit yakınları ve gaziler, Kuran'ı Kerim okuyarak dualar etti. 15 Temmuz Şehitler Anıtına ziyarete gelen vatandaşlar, dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL