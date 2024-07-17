Üşengeçliğin bu kadarı da pes dedirtti

Yaya geçidini kullanmayıp tel örgüden atladı

KARABÜK - Karabük'te 20 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmayıp tel örgünün üzerinden atlayan kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay Zonguldak Caddesinde meydana geldi. 20 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmaya üşenen bir şahıs tel örgünün üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Telin üzerinde bir süre dengesini sağlayamaya çalışan şahsın kendini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. En çok kazanın yaşandığı bölgelerden biri olan caddede yapılan bu davranış pes dedirtti.

Öte yandan yol boyunca örülü olan tellerin bir kısmına zarar verildiği görüldü.