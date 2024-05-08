Uşak ve Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı
Uşak ve Mersin ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı. Operasyonda toplamda 14 adrese baskın düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Uşak ve Mersin ilinde 14 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak'ta ve Mersin'de 7 Mayıs tarihinde eş gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli göz altına alınmıştı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınarak, gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK