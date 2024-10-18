Uşak Valisi'nden Adliye Ziyareti

Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Adliyesine iade-i ziyaretinde bulunarak, yargı mensuplarına ve adliye çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'a, Adalet Komisyonu Başkanı Sinan Özbek'e, İdare Mahkemesi Başkanı İslam Kaya'ya, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Berber'e ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aykut Gönül'e iade-i ziyarette bulundu.

Öte yandan, Vali Aktaş, milletin huzuru, memleketin geleceği için adaletin olmazsa olmaz unsurlardan olduğunu vurgulayarak yargı mensuplarına ve adliye çalışanlarına kolaylıklar diledi. - UŞAK