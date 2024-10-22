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Uşak Valisi Naci Aktaş, Jandarma Uygulama Noktasını Ziyaret Etti

Uşak Valisi Naci Aktaş, Jandarma Uygulama Noktasını Ziyaret Etti
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Uşak Valisi Naci Aktaş, D-300 İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek jandarma personeline kolaylıklar diledi ve yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, günlük 35 bin ile 40 bin araç geçen D-300 İzmir- Ankara Karayolundaki Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek görevi başındaki jandarma personellerine kolaylıklar diledi. Vali Aktaş'ın yanı sıra ziyarette Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses ve Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz bulundu.

Öte yandan Vali Aktaş yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet ederek kazasız, kazasız ve huzurlu bir yolculuk geçirmeleri temennisinde bulundu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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