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Uşak Valisi Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

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Uşak Valisi Turan Ergün, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca kadına şiddetle mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Ergün, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

191 aranan şahıs yakalandı

2024 yılının Temmuz ayında toplam bin 387 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 89,6 oldu. Vali Ergün, gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplamda 321 bin 669 şahıs sorgulanırken, 25 bin 553 araç kontrol edilirken, bir önceki yıla göre sorgu yapılan şahıs sayısı yüzde 56,9 artış gösterdi. Bu çalışmalar neticesinde 191 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 169 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 13 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahsın olduğu belirtti.

Kadına Şiddetle Mücadele

Vali Ergün, toplamda 123 olayda 100 koruyucu tedbir ve 217 önleyici tedbir uygulanarak 2 kişiye ise elektronik tabanca takılmıştır. Öte yandan KADES uygulamasını bugüne kadar toplamda 15 bin 679 kişi tarafından kullanım sağlanırken, 2024 yılı içeresinde 2 bin 879 kişi indirildiği açıklandı.

Göçmen Kaçakçılığı

Vali Ergün, 2024 Temmuz ayı içeresinde Göçmen Kaçakçılığına yönelik 4 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar çerçevesinde 2 organizatör ve 7 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak'ta bu sene içeresinde meydana gelen orman yangınları hakkında bilgiler vererek; "Uşak'ta 135 orman yangınlarında büyük yangınlar diye tabir ettiğimiz 5 yangında Yenişehir Köyü'nde 53 hektar, Köprübaşı Köyü'nde 745 hektar, Kışla Köyü'nde 62 hektar, Banaz Kızılcaören Köyü'nde 62 hektar ve Karabol Köyü'nde ise 50 hektar alan zarar görmüştür. Diğer 130 orman yangınında ise 88 hektara yakın alan zarar görmüştür. Toplamda orman yangınlarında zarar gören alan sayısı ise bin 179 hektardır. Bu yangınların 6'sı ile ilgili failleri belirlenmiş ve adli süreç başlatıldı." dedi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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