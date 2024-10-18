Uşak Valisi Emniyet Uygulama Noktasını Ziyaret Etti

Uşak Valisi Naci Aktaş, Emniyet Uygulama Noktasını ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, günlük 35 bin ile 40 bin araç geçen D-300 İzmir- Ankara Karayolundaki Emniyet Uygulama Noktasını ziyaret ederek görevi başındaki polislere kolaylıklar diledi. Vali Aktaş'ın yanı sıra ziyarette Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'da bulundu.

Öte yandan Vali Aktaş yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet ederek kazasız, huzurlu bir yolculuk geçirmelerini diledi. - UŞAK