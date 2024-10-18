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Uşak Valisi Emniyet Uygulama Noktasını Ziyaret Etti

Uşak Valisi Emniyet Uygulama Noktasını Ziyaret Etti
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Uşak Valisi Naci Aktaş, D-300 İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Emniyet Uygulama Noktasını ziyaret etti. Burada polislerle görüşen Vali Aktaş, yolculuk yapan vatandaşlara kazasız bir yolculuk diledi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Emniyet Uygulama Noktasını ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, günlük 35 bin ile 40 bin araç geçen D-300 İzmir- Ankara Karayolundaki Emniyet Uygulama Noktasını ziyaret ederek görevi başındaki polislere kolaylıklar diledi. Vali Aktaş'ın yanı sıra ziyarette Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'da bulundu.

Öte yandan Vali Aktaş yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet ederek kazasız, huzurlu bir yolculuk geçirmelerini diledi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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