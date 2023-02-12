Uşak'tan deprem bölgesine uçakla battaniye gönderildi

Uşak'tan 12 bin battaniye Sahil Güvenlik ve Kara Kuvvetleri uçaklarıyla Adana'ya gönderildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Karayolları'nda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 ayrı uçakla Adana'ya 12 bin 500 battaniye gönderildiğini açıkladı. Vali Ergün, Uşak Havaalanı'nda yaptığı açıklamalarda gıda, giyim tarzı bir çok yardım gönderdiklerini ama ana yardımın uzmanlık alanlarının battaniye olduğunu ve deprem bölgesine bugüne kadar toplamda 730 bin battaniye gönderdiklerini, bu zamana kadar da gönderilen battaniyelerin yaklaşık olarak yüzde 90'ının deprem bölgesinde depremzedelere ulaştığını söyledi. Battaniyelerin, vatandaşlar, polis ve askerlerin uçaklara yüklenmesiyle birlikte deprem bölgelerine dağıtılmak üzere Adana'ya hareket etti. - UŞAK