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Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu hap getiren 2 şahıs yakalandı

18 Aralık 2023 10:16 Güncelleme: 10:18 Abone Ol

Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti ve Düzağaç beldesinde durdurdukları araçta 55 adet sentetik ecza ve 12 bin 800 içimlik bonzai ele geçirdi. A.C.D. ve Z.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.