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Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu hap getiren 2 şahıs yakalandı

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Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti ve Düzağaç beldesinde durdurdukları araçta 55 adet sentetik ecza ve 12 bin 800 içimlik bonzai ele geçirdi. A.C.D. ve Z.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Uşak'tan, Afyonkarahisar'a uyuşturucu hap getiren 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu aracı gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Düzağaç beldesinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 55 adet sentetik ecza ve 2 adet peçeteye emdirilmiş 12 bin 800 içimlik bonzai ele geçirdi. Olayın ardından

A.C.D. (28) ve Z.Ş. (38) isimli şahısları gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Uşak Haberler

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