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Son dakika haber! Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu.

Uşak'ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre; Uşak - İzmir Karayolu üzerinde Yenişehir Rampaları yakınında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de söndürme çalışmasına katıldığı yangında 5 buçuk hektar alan yanarak kül oldu. Yangına ilişkin soruşturma ekipler tarafından açıldı.

(Köksal Kılınç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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