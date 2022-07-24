Son dakika haber! Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu. Uşak'ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu. Edinilen bilgilere göre; Uşak - İzmir Karayolu üzerinde Yenişehir Rampaları yakınında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de söndürme çalışmasına katıldığı yangında 5 buçuk hektar alan yanarak kül oldu. Yangına ilişkin soruşturma ekipler tarafından açıldı. (Köksal Kılınç/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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