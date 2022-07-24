Son dakika haber! Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu.
Uşak'ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu.
Edinilen bilgilere göre; Uşak - İzmir Karayolu üzerinde Yenişehir Rampaları yakınında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de söndürme çalışmasına katıldığı yangında 5 buçuk hektar alan yanarak kül oldu. Yangına ilişkin soruşturma ekipler tarafından açıldı.
(Köksal Kılınç/İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa