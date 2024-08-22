Uşak'taki yangında 2 iş yeri ve 1 ev zarar gördü

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen yangında iki iş yerinde ve bir evin çatı katında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Köme Mahallesi İkinci Yurt Sokak üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan iki katlı bir evin çatı katına ve aynı alanda bulunan ikinci el spot dükkanına sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin sonucunda yangın başka bir yere sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan dükkanlarda maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.