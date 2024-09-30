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Uşak'taki Orman Yangınında Müdahale Devam Ediyor

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Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına karadan müdahale sürerken, Uşak Valisi Naci Aktaş yangının kontrol altına alınması için 230 personel ve 90 araçla çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yangının çıktığı bölgede çeşitli tedbirler alındı.

Uşak'taki orman yangına karadan müdahale sürüyor

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen orman yangınana müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş, ekiplerin yangını kontrol altına almak çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Bugün 14.30 sıralarında Karaköse köyünde başlayan orman yangınımız etkisini azaltmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Şu an 230 personel ve 90 araçla söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'den takviye ekipler geldi. Yangının hızını azalttığı bölgeyle, devam eden bölge arasında dozerlerle, greyderlerle ayrıştırma çalışması yapıldı. Temennimiz, arzumuz en kısa sürede kontrol altına alınması." dedi.

Uşak'taki Orman Yangınında Müdahale Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa

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