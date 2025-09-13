Uşak'taki İnşaat Kazasında İki İşçi Yaralandı

Uşak'ta bir inşaatta beton dökme çalışmaları sırasında beton pompası kolunun kırılması sonucu meydana gelen iş kazasında iki işçi yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 2. Sigorta Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, temel atma sırasında N.E. idaresindeki beton mikserine bağlı pompanın kolu henüz bilinmeyen bir sebeple kırıldı. Metal kolun kırılmasının ardından, altında çalışan F.A. (45) ile E.D.'nin (47) üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan F.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beton pompası operatörü N.E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK