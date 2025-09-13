Haberler

Uşak'taki İnşaat Kazasında İki İşçi Yaralandı

Uşak'taki İnşaat Kazasında İki İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta bir inşaatta beton dökme çalışmaları sırasında beton pompası kolunun kırılması sonucu meydana gelen iş kazasında iki işçi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Uşak'ta bir inşaatta beton dökme çalışmaları sırasında beton pompası kolunun kırılması sonucu meydana gelen iş kazasında iki işçi yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 2. Sigorta Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, temel atma sırasında N.E. idaresindeki beton mikserine bağlı pompanın kolu henüz bilinmeyen bir sebeple kırıldı. Metal kolun kırılmasının ardından, altında çalışan F.A. (45) ile E.D.'nin (47) üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan F.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beton pompası operatörü N.E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.