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Uşak'ta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak'ta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta 1 hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 393 sentetik ecza hap, 863 gram esrar, 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uşak'ta 1 hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 393 sentetik ecza hap, 863 gram esrar, 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içerisinde narkotik suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 393 sentetik ecza hap, 863 gram esrar, 165 gram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca ekipler ayrı ayrı meydana gelen 16 olayda 33 şüpheli hakkında işlem yaptı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Uşak 3. Sayfa Haberler

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