Uşak'ta yüzlerce kaçak cinsel ürün ele geçirildi - Haberler

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Uşak'ta yüzlerce kaçak cinsel ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta yüzlerce kaçak cinsel ürün ele geçirildi

UŞAK (İHA) – Uşak il merkezinde bir iş yerine düzenlenen baskında, yüzlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

UŞAK (İHA) - UŞAK (İHA) – Uşak il merkezinde bir iş yerine düzenlenen baskında, yüzlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak cinsel performans arttırıcı ürünlerin satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, paketlenerek satışa hazır hale dönüştürülmüş 593 adet kaçak cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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