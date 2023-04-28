Uşak'ta yüklü miktarda kaçak tütün mamulü ele geçirildi

Uşak'ta KOM ekiplerince 3 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

Uşak'ta KOM ekiplerince 3 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 2 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü, 253 kaçak elektronik sigara, 135 kaçak pro, 130 paket kaçak sigara ve 32 paket kaçak pipo tünün ele geçirilirken 3 iş yeri sahibi de gözaltına alındı. - UŞAK