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Uşak'ta Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu

Uşak'ta Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu
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Uşak Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sokmak isteyen bir şüpheliye düzenlediği operasyonda 62 şişe sahte alkol ve 100 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sokmak isteyen bir şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 62 şişe sahte alkol yakalandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kentte sahte alkol imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Yılbaşı öncesi piyasaya ucuza sahte alkol sokacağı tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 35 şişe sahte viski, 14 şişe sahte rakı, 13 şişe sahte votka ve 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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