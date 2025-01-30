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Uşak'ta Yanmış Otomobildeki Ceset Kütahya'da Toprağa Verildi

Uşak'ta Yanmış Otomobildeki Ceset Kütahya'da Toprağa Verildi
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Uşak'ta yol kenarında yanan otomobilde bulunan 38 yaşındaki Serkan Kayım'ın yanmış cesedi, memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde defnedildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Uşak'ta yol kenarında yanan bir otomobilde yanmış halde cesedi bulunan Serkan Kayım, Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde toprağa verildi.

Olay, Uşak Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yol kenarında park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Otomobilin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bir kişinin yanmış cesedini bulundu. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerince yanan araçta çalışma başlatıldı. Otomobilin içerisinde yanan cesedin 38 yaşındaki Serkan Kayım'a ait olduğu belirlenirken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

1 çocuk babası Serkan Kayım'ın cenazesi memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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