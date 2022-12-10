Uşak'ta yangında dumandan etkilenen karı koca hastaneye kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Uşak'ta yangında dumandan etkilenen karı koca hastaneye kaldırıldı Uşak'ta müstakil bir ikamette çıkan yangında yaşlı karı koca çift dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Uşak'ta yangında dumandan etkilenen karı koca hastaneye kaldırıldı UŞAK - Uşak'ta müstakil bir ikamette çıkan yangında yaşlı karı koca çift dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Işık Mahallesi Şehit Ahmet Yılmaz Caddesi'nde bulunan bir müstakil evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarlar sonrasında olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Dumandan etkilendiği öğrenilen E.Ç. ve karısı A.Ç. ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda söndürülürken ikamet kullanılmaz hale geldi. Öte yandan dumandan etkilenen yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Uşak 3. Sayfa Haberler

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