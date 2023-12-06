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Uşak'ta yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir adamın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

UŞAK - Uşak'ta yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay, Elmalıdere Mahallesi 1. Zambak Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Orhan Arıkum'dan yakınları bir süredir haber alamayınca durumdan şüphelenerek arkadaşı E.K.'yi aradı. Kendisine bakmak için evine giderek camdan baktığında Arıkum'un cansız bedenini gören E.K., 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Orhan Arıkum'un yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Arıkum'un ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arıkum'un cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Arıkum'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uşak Olaylar Polisiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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