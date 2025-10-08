Haberler

Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 İranlı Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ta yapılan operasyonla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 İran uyruklu şahsın evinde ve midelerinde toplam 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan İran uyruklu 3 şahsın evinde ve midelerinde kapsüller içine gizlenmiş halde toplam 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirildiği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, İran'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen ve buradan ticari taksiyle Uşak'a geçtiği belirlenen Y.T., A.T. ve M.J., Kurtuluş Mahallesi'nde tespit edilen adreste yakalandı.

Adreste yapılan arama sırasında ekipler, şüphelilerden birinin üstünde 1 adet kapsül ele geçirdi. Şüphe üzerine tüm şüpheliler hastaneye götürüldü ve yapılan röntgen kontrollerinde 3 kişinin midelerinde kapsül içine gizlenmiş metamfetamin tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan şüphelilerin vücudundan kapsüller çıkarılırken, adreste ele geçirilenlerle birlikte toplam 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Y.T., A.T. ve M.J. cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
