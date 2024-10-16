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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı, 5 Tutuklama

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı, 5 Tutuklama
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Uşak'ta gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında sentetik ecza, skunk ve kokain bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda 44 bin 408 adet sentetik ecza, 70 gram skunk, 3 gram kokain ve 1 adet A4 sentetik bonzai ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 şüpheliden 5'tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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