Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı, 5 Tutuklama
Uşak'ta gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında sentetik ecza, skunk ve kokain bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak'ta 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda 44 bin 408 adet sentetik ecza, 70 gram skunk, 3 gram kokain ve 1 adet A4 sentetik bonzai ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 şüpheliden 5'tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK