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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta yapılan bir ihbar sonucunda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, plakası belirtilmeyen bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 4 bin 780 hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.