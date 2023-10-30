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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta yapılan bir ihbar sonucunda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, plakası belirtilmeyen bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 4 bin 780 hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili şehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçtaki aramada yeşil reçeteye tabi 4 bin 780 hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Uşak 3. Sayfa Haberler

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