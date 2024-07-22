Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir adreste yapılan aramada metamfetamin ve tarihi eser nitelikli sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Uşak'ta bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda adreste yapılan arama sonucu 145 gram metamfetamin, 7 adet kullanımlık A4 ve 13 adet tarihi eser nitelikli sikke ele geçirildi.
Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK