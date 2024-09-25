Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama
Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.
Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 gram metamfetamin, 67 adet sentetik ecza, 86 adet bonzai A4, 3 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 675 TL ele geçirildi.
Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi serbest kaldı. - UŞAK