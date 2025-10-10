Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 828 Gram Esrar Ele Geçirildi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiler çerçevesinde, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Banaz ilçesinde M.A.S. (23) isimli şüphelinin ikametinde ve bağ evinde operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında yapılan aramalarda 828 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.A.S. cezaevine gönderildi. - UŞAK