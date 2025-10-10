Haberler

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 828 Gram Esrar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesinde düzenledikleri operasyonda 23 yaşındaki M.A.S.'nin evinde 828 gram kubar esrar, bir ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirerek şahsı tutukladı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiler çerçevesinde, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Banaz ilçesinde M.A.S. (23) isimli şüphelinin ikametinde ve bağ evinde operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında yapılan aramalarda 828 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.A.S. cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Altında düzeltme hareketi! Rekor sonrası fiyatlar adeta çakıldı
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.