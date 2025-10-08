Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 7 Tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde düzenlenen 10 ayrı adreste düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin kullanımlık bonzai, 69 adet sentetik ecza, 402 gram metamfetamin ve bir miktar esrar bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK