Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta dün yapılan uyuşturucu operasyonunda emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım tarihinde şehir merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arama neticesinde 345 bin 600 kullanımlık A4 Kağıda Emdirilmiş Sentetik Bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 595 bin TL para ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK