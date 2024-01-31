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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişiyi tutukladı. Operasyonda 577 adet Ecstasy, 70 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 2 parça A4 bonzai ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalar sonucu 577 adet Ecstasy, 70 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 2 parça A4 bonzai ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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