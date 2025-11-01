Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yapılan operasyonda 101 gram metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içeresinde yapılan aramada, 101 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi. Araç içeresinde bulunan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel