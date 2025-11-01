Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içeresinde yapılan aramada, 101 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi. Araç içeresinde bulunan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK