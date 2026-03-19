Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Uşak'ta gerçekleştiren uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada bin 100 gram esrar, 106 gram metamfetamin, 165 kullanımlık A4 bonzai ve suçtan elde edildiği düşünülen 281 bin 545 Türk Lirası ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

