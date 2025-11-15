Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta 2 otomobil içeresinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 2 ayrı otomobil durdurdu. Otomobiller içinde yapılan aramada 147 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobiller içinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK