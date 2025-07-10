Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı 2 adrese düzenlenen operasyonlar sonucu binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde yakalanan 3 şüpheli adli makamların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı düzenlenen 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda ise 88 bin 666 adet ecza edilecek düzeyde 26 bin gram sentetik ecza tozu, 8 bin 620 kullanımlık A4 bonzai, 41 adet sentetik ecza, 2 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan ve haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu kapsamında adli işlem yapılan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK