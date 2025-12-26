Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Uşak'ta gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 800 kullanımlık A4 sentetik bonzai ve 463 adet sentetik ecza ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak'ta 3 ayrı gerçekleştiren uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 800 kullanımlık A4 sentetik bonzai ve 463 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.