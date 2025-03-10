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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 1 Serbest

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 1 Serbest
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Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Durak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 208 adet kullanımlık A4 bonzai, 34 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satmaktan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ile 100 euro ele geçirildi. Operasyon kapsamında evde bulunan E.B., E.A. ve P.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece P.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.B. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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