Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonda 81 gram metamfetamin ele geçirerek, 2 kişiyi tutukladı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada 81 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
