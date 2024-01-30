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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 bin 568 adet sentetik ecza geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 bin 568 adet sentetik ecza geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak Tutuklama Güvenlik Adliye Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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