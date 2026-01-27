Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 5 bin 294 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Uşak'ta 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 5 bin 294 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa