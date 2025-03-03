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Uşak'ta Traktörün Parçalarını Çalan Hırsızlar Yakalandı

Uşak'ta Traktörün Parçalarını Çalan Hırsızlar Yakalandı
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Uşak'ta traktör sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, çalınan traktör parçalarını söken 4 hırsızı yakaladı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Uşak'ta traktörün parçalarını sökerek çalan hırsızlar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Uşak merkeze bağlı Muharremşah mahallesinde traktörün parçaların çalındığı fark eden traktör sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT ) ekiplerince yapılan kamera analiz, araştırmaları ve teknik takipler sonucunda 4 şüphelinin traktörde bulunan metal parçalarını sökerek çaldıklarını tespit etti. Ekiplerce 4 şüpheli çalınan malzemelerle saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalınan metal parçalar sahibine ekiplerce teslim edildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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