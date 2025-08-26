Uşak'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 yaşındaki T.A. yaralanırken, 10 yaşındaki Ayşe A. hayatını kaybetti. Olay, tarlada meydana geldi.

Olay, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyü yakınlarında tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.A. (48) tarlada 64 LS 686 plakalı traktörüne saman yüklediği esnada, traktör hararet etmeye başladı.

Hareket eden traktör bir süre sonra devrildi. Devrilen traktörde bulunan kardeşlerden T.A. (7) ve Ayşe A. (10) yaralanarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardeşlerden Ayşe A'ya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - UŞAK

