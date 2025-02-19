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Uşak'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 29 yaşındaki sürücü Hakkı Şahin hayatını kaybetti. Olay yerindeki güvenlik önlemleri ve soruşturma sürüyor.

Uşak'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hakkı Şahin (29) idaresindeki 64 ACH 226 plakalı otomobil Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken Uşak Lisesi yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyir halinde olan ve yük indireceği iş yerine doğru sağa dönüş yapan Z.T. (44) yönetimindeki 35 BZM 216 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Hakkı Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Uşak-İzmir karayolu ise bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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