Uşak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Dağyenice köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (49) yönetimindeki 64 BJ 121 plakalı otomobil ile A.K. (53) idaresindeki 06 BEU 642 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü H.A. araçlarda yolcu konumunda bulunan S.Ü. (72) ve S.S. (50) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK