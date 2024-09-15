Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Uşak-Ankara karayolu Çarıkköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Ankara istikametine seyir halinde olan H.T.V. (26) idaresindeki 35 HIV 59 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan H.Ç. (68) yönetimindeki 64 DY 767 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüleri, 64 DY 767 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Eşe Çoban (69) ve 35 HIV 59 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan F.N.B. (18) ve H.N. (26) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Eşe Çoban, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir süre trafiğe kapalı kalan Uşak-Ankara karayolu ise kazaya karışan otomobiller çekildikten sonra tekrar açıldı. - UŞAK