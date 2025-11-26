Uşak'ta Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında yan yatan tırın sürücüsü A.D. (49) hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza, Aktaş köyü yakınlarında gerçekleşti ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, Uşak merkeze bağlı Aktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (49) idaresindeki 64 KA 984 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazadan dolayı hafif yaralanan sürücü A.D. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - UŞAK
