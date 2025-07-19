Uşak'ta Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Uşak'ta Tır Dorsesinde Yangın Çıktı
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İzmir-Uşak Karayolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Uşak'ta seyir halinde iken tırın dorsesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy yakınlarında seyir halinde olan C.U. (59) idaresindeki 35 AVF 214 plakalı tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm dorseyi sararken, yol kenarında bulunan ağaçlık alana da sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dorse kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, bir süre İzmir-Uşak Karayolu trafiğe kapatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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