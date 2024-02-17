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Uşak'ta Tekstil Fabrikasında Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında meydana gelen patlama sonucu, yeni kurulan bobinleri boyamada kullanılan kazanda deneme yapan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Uşak'ta tekstil fabrikasında boyama kazanında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iplik fabrikasında yeni kurulan bobinleri boyamada kullanılan kazanda deneme yaptığı sırada basıncın yükselmesi sonucu patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede kapağın isabet etmesi sonucu Sinan Reşit Ekiz'in (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yapmış olduğu incelemenin ardından Ekiz'in cesedi Uşak Eğitim ve Araştırma morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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