Uşak'ta Tekstil Fabrikasında Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta tekstil fabrikasında boyama kazanında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iplik fabrikasında yeni kurulan bobinleri boyamada kullanılan kazanda deneme yaptığı sırada basıncın yükselmesi sonucu patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede kapağın isabet etmesi sonucu Sinan Reşit Ekiz'in (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yapmış olduğu incelemenin ardından Ekiz'in cesedi Uşak Eğitim ve Araştırma morguna kaldırıldı. - UŞAK