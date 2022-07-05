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Uşak'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın Uşak'ta elyaf üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Uşak'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

UŞAK - Uşak'ta elyaf üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak merkez Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokakta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Bir anda fabrikanın tamamını saran yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri de her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla bölgede aldı. Elyaf üretimi yaptığı öğrenilen yangına müdahale sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uşak 3. Sayfa Haberler

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